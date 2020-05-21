РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. В школах подмосковного Красногорска выдают продуктовые наборы детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и ученикам начальных классов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске начался третий этап выдачи школьникам продуктовых наборов. Мерой социальной поддержки охвачены 18 911 детей. Это ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и ученики начальных классов», - говорится в сообщении.

Это заключительный этап выдачи сухих пайков на период дистанционного обучения. В каждой школе составлены графики.

«Пункты выдачи организованы с учетом всех необходимых мер безопасности. Сотрудники школы в масках и перчатках. Плюс соблюдение социальной дистанции. Требование к родителям, забирающим пайки, аналогичные», - добавляется в материале.

Выдача продлится до 22 мая. Если у родителей нет возможности забрать продуктовый комплект в назначенный день, его можно будет получить в любой другой день по договоренности с классным руководителем.