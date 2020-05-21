РИАМО - 21 мая. СК РФ разместил на своем YouTube-канале видео допроса женщины, которая убила своего малолетнего сына в Коломне, задушив его полотенцем, на кадрах показан отрывок допроса, а также квартира, где произошло преступление.

Благодаря сотрудникам следственного отдела, криминалистам СК и оперативным сотрудникам ГУ МВД России по Московской области удалось задержать подозреваемую. Во время допроса следователь уточнил у матери, где лежал ребенок – в кроватке, на диване или у нее на руках.

«Я его (ребенка — ред.) на руках держала», – сказала обвиняемая.

На допросе женщина признала свою вину и полностью раскаялась в содеянном. Она заявила, что ее сын болел, а она не могла смотреть на его мучения, поэтому и решилась на убийство.

Убийство ребенка произошло в Коломне 16 мая 2020 года. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшись с работы. Матери дома не было. Ее поисками сразу занялась полиция. Женщину удалось оперативно задержать, ей уже предъявлены обвинения.

Допрос обвиняемой в убийстве 9‑месячного сына в Коломне. ВИДЕО>>