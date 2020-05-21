РИАМО - 21 мая. Управляющая компания «Центрстрой» пожаловалась на действия администрации городского округа Реутов при организации торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Согласно доводу жалобы, администрация указала некорректный адрес МКД в конкурсной документации, а также не уведомила в установленном порядке о проведении конкурса лиц, обязательное уведомление которых предусмотрено требованиями правил», — отмечается в материале.

Выслушав доводы сторон и рассмотрев доказательства, комиссия Московского областного УФАС признала жалобу обоснованной.

Администрацию округа обязали устранить допущенные нарушения путем продления срока приема заявок на участие в конкурсе.