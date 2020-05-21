РИАМО - 21 мая. По данным на утро четверга, 99% пассажиров московского метро были в защитных масках, а перчатки надели 93% горожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 12 мая в столице введен обязательный «масочный» режим в общественных местах и на транспорте. Все жители Москвы должны надевать маски и перчатки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

19 мая в защитных масках в столичном метро были 97% пассажиров, а перчатки надели 86% граждан.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.