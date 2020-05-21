РИАМО - 21 мая. С момента ввода пропускного режима в Подмосковье было оформлено свыше 27,4 миллионов цифровых пропусков, за минувшие сутки выдали более 446 тысяч пропусков, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Всего выдано пропусков: 27 475 349, из них 3 411 547 – это рабочие пропуска, а также 24 063 802 пропусков выдано для физических лиц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жители Подмосковья через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» оформили более 19,6 миллиона пропусков.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Выходить из дома граждане могут только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно оформлять цифровой пропуск. Кроме того, в общественных местах и транспорте обязательно ношение масок и перчаток.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.