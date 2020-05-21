РИАМО - 21 мая. Археологи на территории новой Москвы нашли четыре кургана, которые датируются серединой XII — началом XIII века, погребальные земляные сооружения могут принадлежать вятичам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Курганы середины XII — начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью. Специалисты предполагают, что эти погребальные земляные сооружения принадлежали вятичам, одному из племен восточных славян, и их потомкам», - говорится в сообщении.

На территории новой Москвы всего нашли четыре кургана, которые выглядят как холмы высотой около 1,5 метров, а в диаметре достигают 10–15 метров. В них могли находиться как одиночные, так и родовые могилы.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что древние курганы не планируют раскапывать. На данный моменты археологи детально измеряют погребальные насыпи и фиксируют их местоположение.

«Тот факт, что сейчас удалось найти древние нетронутые курганы, — редкий случай и большая удача. Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить», - отметил Емельянов.

После всех работ специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении курганам охранного статуса. Чтобы предотвратить разграбление погребальных памятников, информация об их местонахождении будет закрытой.