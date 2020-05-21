РИАМО - 21 мая. Археологи на территории новой Москвы нашли четыре кургана, которые датируются серединой XII — началом XIII века, погребальные земляные сооружения могут принадлежать вятичам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
На территории новой Москвы всего нашли четыре кургана, которые выглядят как холмы высотой около 1,5 метров, а в диаметре достигают 10–15 метров. В них могли находиться как одиночные, так и родовые могилы.
Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что древние курганы не планируют раскапывать. На данный моменты археологи детально измеряют погребальные насыпи и фиксируют их местоположение.
«Тот факт, что сейчас удалось найти древние нетронутые курганы, — редкий случай и большая удача. Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить», - отметил Емельянов.
После всех работ специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении курганам охранного статуса. Чтобы предотвратить разграбление погребальных памятников, информация об их местонахождении будет закрытой.
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