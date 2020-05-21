РИАМО - 21 мая. В подмосковной Коломне предъявили обвинение 24-летней женщине, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, 16 мая 2020 года обвиняемая, находясь в квартире вместе с сыном, совершила его убийство, после чего скрылась. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы», – говорится в сообщении.

По данным эксперта, смерть малыша наступила от механической асфиксии — закрытия дыхательных путей.

В результате профессиональных действий следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области и грамотной работы оперативников ГУ МВД России по региону удалось установить местонахождение и задержать мать мальчика.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.