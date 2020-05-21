РИАМО - 21 мая. В деревне Федцово Волоколамского городского округа нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на 21 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Территория, где обнаружен снаряд, была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Объект не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан.