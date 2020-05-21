РИАМО - 21 мая. Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Устройство-3» и приняло решение включить их в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения в отношении компании представило МКУ Орехово-Зуевского городского округа «Управление капитального строительства». По этим данным, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение строительно-монтажных работ по пристройке на 400 места к зданию МОУ лицей по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 6.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

Общество не предоставило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта, в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, изучив представленные доказательства, в Московском областном УФАС РФ пришли к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.