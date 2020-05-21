РИАМО - 21 мая. После снятия ограничительных мер из-за коронавируса в Москве в первые дни в парках необходимо стараться не пугать животных резкими движениями и громкими звуками, а также не уделять излишнее внимание молодым особям белок, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

«Что касается советов после снятия ограничительных мер, то главное — не пугать животных резкими движениями и громкими звуками, а если гости захотят покормить их, то стоит дождаться, пока обитатели парков подойдут к ним сами», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, зоологи парка Горького заметили, что сейчас у белок проходит период выращивания потомства, поэтому москвичам после снятия режима самоизоляции лучше не пугать излишним вниманием бельчат, которые вывелись совсем недавно и никогда не встречались с человеком.

В свою очередь заместитель руководителя «Мосприроды» Вера Струкова отметила, что за время отсутствия людей на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) дикие животные и птицы могут потерять бдительность и почувствовать себя в полной безопасности.

«Поэтому, когда у людей снова появится возможность беспрепятственно посещать природные территории, мы надеемся, что в первые дни они будут вести себя тише обычного и проявлять уважение к живой природе. Животные довольно быстро освоятся и снова станут осторожнее», - добавила Струкова.

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21 МАЯ

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- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.