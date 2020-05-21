РИАМО - 21 мая. Во время режима самоизоляции в Москве в парке «Митино» были замечены бобры, а сотрудники парка Горького увидели пустельгу, которая охотилась около Воробьевых гор, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

«На парковых территориях были замечены животные, которых раньше практически невозможно было увидеть. Например, сотрудники охраны у пруда в ландшафтном парке «Митино» видели бобров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники зоосекции парка Горького заметили вблизи Воробьевых гор довольно редкое явление —пустельгу за охотой

Кроме того, собеседник агентства отметил, что из-за отсутствия людей в парках утки стали чаще выходить из воды и свободно гулять по природным территориям.

В столице действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.