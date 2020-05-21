РИАМО - 21 мая. В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40682», — сказала Ракова.

Отсутствие у пациентов коронавируса подтверждают специальные исследования. При выписке те, кто должен находиться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Врач назначает лечение индивидуально, опираясь на российские и международные рекомендации, поэтому настоятельно не рекомендуется заниматься лечением самостоятельно.

Коронавирус диагностируется у пациентов с помощью молекулярно-генетического анализа, для которого берутся мазок из носа и ротоглотки. Врач может назначить проведение дополнительных исследований.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.