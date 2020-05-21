РИАМО - 21 мая. Уменьшение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы из-за режима самоизоляции снизило фактор беспокойства для гнездования птиц, поэтому есть вероятность, что популяция некоторых видов может увеличиться, сообщила РИАМО заместитель руководителя «Мосприроды» Вера Струкова.

«К местам гнездования уже вернулось большинство перелетных птиц, некоторые из них уже приступили к строительству гнезда. <…> Снижение фактора беспокойства из-за значительного уменьшения количества посетителей природных территорий благотворно скажется на гнездящихся птицах и может способствовать увеличению популяции некоторых видов», - сказала Струкова.

Она отметила, что этой весной на пролете замечено большее, по сравнению с прошлыми годами, количество некоторых видов птиц. Например, замечены редкие для Москвы водоплавающие птицы, такие как широконоска, шилохвость и красноголовый нырок.

«Правда и обратная сторона медали в этой ситуации тоже есть. <…> После отмены режима самоизоляции птицы, которые выбрали для гнездования участки рядом с детскими или спортивными площадками, могут бросить гнездо даже с полной кладкой», - добавила Струкова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.