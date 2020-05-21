РИАМО - 21 мая. В Московской области за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 384 пациента, за весь период врачи региона вылечили 4 281 человека, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — отмечается в материале.

По последним данным, в Подмосковье выявлен 30 091 случай заражения коронавирусом.

В Московской области по 31 мая действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Кроме того, в общественных местах и транспорте региона необходимо носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.