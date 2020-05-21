РИАМО - 21 мая. В столице регулярно дезинфицируют 143 парковки со шлагбаумом и 967 паркоматов на уличных парковках, чистоту каждый день поддерживают около 90 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Влажную уборку проводят с применением средств, одобренных Роспотребнадзором. На парковках со шлагбаумами тщательно обеззараживают терминалы оплаты, модули охранников, шлагбаумы и въездные стойки. Паркоматы протирают дезинфицирующими средствами, особенно тщательно обрабатывают клавиатуры и дисплеи.

«Несмотря на то, что режим самоизоляции в Москве продлен до конца мая, некоторые москвичи вынуждены каждый день выезжать из дома ради других жителей города. Это в первую очередь медицинские работники и волонтеры, курьеры, водители общественного транспорта и машинисты, строители и многие другие. Чтобы обезопасить их, а также других водителей, использующих автомобили в случае крайней необходимости, мы регулярно проводим влажную уборку дезинфицирующими средствами на парковках со шлагбаумом и уличных парковках», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водителям, которые оставляют машины на городских парковках, рекомендуют оплачивать парковку дистанционно с помощью СМС или приложения «Парковки Москвы». Пребывание на ряде парковок со шлагбаумами можно также бесконтактно оплатить банковской картой через терминал оплаты или картой «Тройка».

Работники медицинских организаций и волонтеры могут парковаться бесплатно. По вопросам, связанным с бесплатной парковкой для медиков, нужно обращаться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-72-95.

Чтобы волонтер мог воспользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему нужно обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован, – в ГБУ «Мосволонтер» по номеру телефона 8-999-898-16-18 или ГБУ «Моя карьера» по номеру телефона 8-495-870-44-44.

Консультацию по платным парковкам можно получить по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Обращения можно подать на Едином транспортном портале transport.mos.ru.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.