РИАМО - 21 мая. В Москве на торги выставлены семь земельных участков под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), для быстрой реализации инвестиционных проектов были упрощены все официальные процедуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инвесторы смогут построить семь легковозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в течение одного года с даты оформления договоров на размещение некапитальных объектов. Для этого город готов предоставить им участки общей площадью 2,1 гектара. Все официальные процедуры максимально упрощены: застройщикам даже не понадобится получать разрешение на строительство», — отмечается в материале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что договоры на размещение некапитальных сооружений заключат с предпринимателями на 49 лет. Кроме того, они получат возможность подключить спортивный объект к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения.

Земельные участки с площадью от 0,25 до 0,5 гектара расположены в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Западное, Ново-Переделкино, Свиблово, Южное Бутово, а также в поселениях Киевском и Краснопахорском.

«Начальная цена аукциона составляет от 860 до 33 311 рублей в год в зависимости от площади и расположения объектов. Большинство из них будет построено в районах массовой жилой застройки с высокой потребностью в спортивных сооружениях, что повышает инвестиционную привлекательность проектов», — уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Аукционы будут объявлены в ближайшее время, а торги пройдут во втором — третьем кварталах 2020 года. Подробная информация о торгах доступна на инвестиционном портале Москвы.