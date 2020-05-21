РИАМО - 21 мая. В четверг температура воздуха в Московском регионе составит порядка плюс 13 градусов тепла, в течение дня ожидаются дожди, погода будет некомфортной для метеочувствительных людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит плюс 8 - плюс 10, по области - плюс 8 - плюс 13 градусов», - говорится в сообщении.

Погоду в столице и области будет определять малоподвижный обширный циклон. Показатели атмосферного давления достигнут значения в 741 миллиметр ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит примерно 5-10 метров в секунду.

По данным синоптиков, уменьшение давления и значительное снижение температуры воздуха сделают погодные условия некомфортными для чувствительных к переменам метеоусловий людей. Чтобы справиться с обострениями хронических заболеваний, рекомендуют не забывать о приеме лекарств, прописанных лечащим врачом.