РИАМО - 20 мая. В Подмосковье продолжается работа по реконструкции очистных сооружений, работы в рамках проекта оздоровления реки Волги усилены, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

На территории региона с 2019 года реализуется масштабный проект по оздоровлению реки Волги. На сегодняшний день в рамках национального проекта «Экология» продолжаются работы по реконструкции Щелковских и Подольских очистных сооружений и строительство Климовского коллектора.

«До конца 2020 года планируется проведение конкурсных процедур и по другим очистным сооружениям, одно из них расположено в городском округе Шатура. В рабочем процессе проектирование 11 очистных сооружений в муниципальных образованиях: Лыткарино, Павловский Посад, Коломенский, Сергиево-Посадский, Клин, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Кашира, Домодедово, Дмитровский, Можайский», - говорится в сообщении.

Также в течение года начнется проектирование очистных сооружений в городском округе Дубна.

«Главная задача федерального проекта, которую поставил президент Российской Федерации и губернатор Подмосковья перед нами – снижение доли неочищенных сточных вод, поступающих в Волгу от очистных сооружений в три раза», - подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, это снижение на 0,25 кубического километра неочищенной воды в год. После выполнения уже текущих реконструкций и строительства водных объектов к 2021-2023 годам на территории региона загрязнение Волги уменьшится на 0,13 кубического километра, что позволит в срок реализовать план нацпроекта.

На территории Подмосковья выполняются полноценные реконструкции вышеупомянутых объектов, в результате проведения которых уменьшается износ, модернизируется оборудование и восстанавливаются проектные мощности, которые позволят региону развиваться и обеспечивать строительство как жилых домов, так и объектов социнфраструктуры.

Кроме этого, соблюдаются требования по минимизации использования реагентов в процессе очистки и исключению выбросов токсичных веществ, в том числе хлора, в водные объекты. После проведения всех работ вода, поступающая из очистных сооружений, будет чище, чем в самих водоемах.

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров.