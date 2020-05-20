РИАМО - 20 мая. В среду на рассмотрение в Московскую городскую думу внесли законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя в небольших барах в жилых домах – в так называемых «наливайках», сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Мы не вводим никаких допограничений работы заведений общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Так же, как и в ФЗ, для розничной торговли алкоголем в таких местах, московским законом устанавливается минимальная площадь зала для обслуживания посетителей – 20 квадратных метров», - написал Щитов в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что под площадью зала обслуживания понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

К таким документам, например, относятся: договор купли-продажи нежилого помещения, техпаспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке.

«По имеющейся у нас официальной информации и экспертной оценке, лицензируемую алкогольную продукцию в Москве реализуют порядка 50 объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и пристройках к жилым домам, с помещениями общей площадью от 20 до 50 квадратных метров. В случае наличия площади зала обслуживания менее 20 квадратных метров, они попадут под запрет», - добавил Щитов.

Он уточнил, что пиво лицензированию не подлежит. Заведений общей площадью до 20 метров в Москве насчитывается 661, из них торгуют пивом – 27, то есть всего 4%. Они точно попадут под запрет как федерального, так и столичного законов.

Заведений общей площадью от 20 до 30 метров – 264, из них торгуют пивом – 22, то есть 8%. В их случае нужно будет смотреть на размер зала обслуживания посетителей.

В мегаполисе данные ограничения могут коснуться от 40 до 100 объектов общепита, тех, которые не могут полноценно обслуживать посетителей, не имея площади для этого, а значит, являются точками продажи алкоголя на вынос. Кроме того, появится заслон на возможность появления «наливаек» в будущем.