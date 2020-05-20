РИАМО - 20 мая. Добровольцы за 10, 12, 14 мая посадили на территории Московской области 36 тысяч саженцев сосны, новые деревья появились на общей площади в девять гектаров, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Посади лес».

«Сегодня я посадил 388 саженцев. Огромная радость - смотреть на пустырь и понимать, что скоро здесь поднимется молодой лес. Хочу приехать сюда через несколько лет и посмотреть, как развивается эта территория», - сказал участник акции Александр Лукшин.

Он добавил, что для добровольцев было организовано питание, проведен инструктаж.

В этом году координаторам и волонтерам-лесовосстановителям пришлось корректировать свои планы на весну. В связи с запретом на массовые мероприятия и режимом самоизоляции почти во всех регионах России некоторые посадки перенесены на осень.

Этой весной работы велись в формате краткосрочных вахт с соблюдением всех необходимых мер безопасности.