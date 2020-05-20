РИАМО - 20 мая. Представитель Росздравнадзора 19 мая принял участие в судебном заседании по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова в подмосковном частном реабилитационном центре для зависимых, он рассказал о нарушениях, допущенных организацией, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по Москве и области.

Известный российский актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу в подмосковной Лобне 15 октября 2017 года. У него оторвался тромб. Артист лечился от алкогольной зависимости в частном центре «Феникс», где ему вводили медицинские препараты, не выяснив информацию о наличии у него заболеваний. На директора клиники возбудили уголовное дело, которое в дальнейшем передали в суд.

«В ходе заседания начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов рассказал суду об итогах проверки данного центра», - говорится в сообщении.

По результатам проверки по факту смерти актера было установлено, что сотрудники клиники оказывали медицинскую помощь пациентам по профилю «Наркология», не имея на это специального разрешения (лицензии).

Также работники центра, не имея медицинского образования, ставили нарко- и алкозависимым пациентам капельницы и назначали лекарственные средства для приема внутрь. Необходимое для оказания качественной медицинской помощи оборудование отсутствовало.

Осуществление медицинской деятельности подтверждается наличием в помещении центра емкостей с лекарственными препаратами, на которых написаны фамилии пациентов, а также переписками с сотрудниками центра о внесении оплаты за лечение, которые представили родственники граждан, получавших помощь в этой организации.

Клинику привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ по результатам проверки. Материалы проверки территориального органа приобщены к материалам уголовного дела.