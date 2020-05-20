РИАМО - 20 мая. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, крайне актуальны льготные кредитные программы для бизнеса, в Подмосковье для предпринимателей доступен широкий перечень такой меры поддержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе предприниматели любой области могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до трех лет на любые цели по программе Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить такой кредит, нужно обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте. Также в регионе действуют свои программы.

«В Фонде микрофинансирования Московской области можно получить заем до 5 миллионов рублей на три года по средней ставке 5,5% годовых. Промышленные предприятия могут обратиться в Фонд развития промышленности Московской области и получить заем до 150 миллионов рублей по ставке от 1%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Заявку на получение займа в областном Фонде микрофинансирования можно подать онлайн по ссылке. Обращение в Фонд развития промышленности региона можно также отправить через официальный сайт.

Проконсультироваться о данных и многих других мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно по телефону горячей линии 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.