РИАМО - 20 мая. В среду вечером в разных частях столицы и Подмосковья прошли осадки в виде ледяной крупы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос»

«Это скорее или снежная крупа, или ледяная. Во всей Москве и Московской области», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, осадки могут продолжиться в ближайшее время. Завтрашний день будет одним из самых холодных в мае. Московский регион находится под влиянием холодной части циклона, при этом 21 мая ситуация обострится.

«Погода будет преимущественно облачная. Дожди местами с мокрым снегом в ночные и утренние часы. <...> Днем они будут ослабевать», - добавил синоптик.