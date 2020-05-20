РИАМО - 20 мая. В Московской области ожидаются мокрый снег и сильный дождь, водителей призвали к осторожности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сегодня с 23:00 до конца суток, 21 мая, в области пройдет сильный дождь, в некоторых округах — мокрый снег! Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте ПДД!» - говорится в сообщении.

Также в среду порывы западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Очаговые снегопады ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Московской области.