РИАМО - 20 мая. Днем в среду на дорогах столицы было 1,78 миллиона автомобилей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным днем прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Также по сравнению с прошлым годом на дорогах произошло на 85% меньше ДТП (84 аварии в эту среду, 571 - в 2019 году).

«Людей на личных авто сегодня стало больше на 7% - 200 тысяч человек, чем в прошлую среду. Парковаться тоже стали чаще — на 11% - 12 тысяч сессий парковок — больше всего парковок внутри Бульварного и Садового кольца», - говорится в сообщении.

Для передвижения по мегаполису на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.