РИАМО - 20 мая. В столице специалисты Мосприроды отметили нарушение последовательности цветения растений в текущем году, из-за затяжной весны в разных местах цветы на деревьях одного вида распускались в разное время, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«По информации специалистов Мосприроды, цветущая черемуха обычно «передает эстафету цветения» груше, яблоне, вишне, но в этом году в Москве местами случилось обратное», - говорится в сообщении.

В этом году цветение черемухи уложилось в срок, однако в разных местах вишня, яблоня, груша обыкновенная опередили черемуху. Обычно черемуха начинает цвести, когда среднесуточная температура превышает 5 градусов, но при этом должно быть «накопленное» тепло в течение некоторого времени. Цветение черемухи продолжается 10-15 дней, но эти сроки могут быть сдвинуты из-за неустойчивости погоды.

Кроме типичных для средней полосы России растений, в Москве также можно встретить и экзотические виды.

«Вишня сахалинская уже отцвела, ее цветение было скоротечно, как и подобает сакуре. Черемуха Маака пока только набирает бутоны. Зацветает яблоня. Отцветают ветроопыляемые деревья, такие как береза, в активной фазе цветение дуба черешчатого, наливаются бутоны рябины обыкновенной. А сирень венгерская зацветет только в конце мая – июне», - добавляется в материале.

На сегодня в Москве из типичных травянистых растений средней полосы цветут вероника дубравная, будра плющевидная, чесночница черешчатая, фиалка.