РИАМО - 20 мая. Ликинский автобусный завод изготовит и поставит в Москву для ГУП «Мосгортранс» в 2020 году 328 сочлененных автобусов, 16 автобусов выполнят с дополнительной кабиной для водителя-инструктора, говорится в сообщении пресс-службы «Группы ГАЗ».

Транспорт имеет длину 18,75 метра, в каждом автобусе 42 посадочных места. При эксплуатации в обычном режиме он рассчитан на перевозку 162 пассажиров. В условиях распространения коронавируса использование больших автобусов с просторными салонами позволяет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию во время поездки.

«Сегодня пользование общественным транспортом ограничено условиями самоизоляции. <…> Выходом является обеспечение безопасной дистанции в автобусах для людей, возможность избежать скопления пассажиров. <…> Обновление подвижного состава вместительными автобусами будет способствовать решению этой задачи», – сказал управляющий директор Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ» Владимир Чекалин.

Он поблагодарил столичное правительство за новые заказы, которые дают возможность сохранить рабочие места в период кризиса. Чекалин подчеркнул, что поставка для Москвы в этот сложный период поддержит загрузку ЛиАЗа и сотен других российских компаний, которые производят комплектующие для таких автобусов.

Сочлененные автобусы ГАЗ, которые поставят в столицу в этом году, оснащаются дизельными двигателями ЯМЗ-536 мощностью в 312 лошадиных сил. Салоны оснастят камерами видеонаблюдения, системой пожаротушения, антивандальными сиденьями, системой «Говорящий город» для слабовидящих пассажиров. Для маломобильных граждан установят механические аппарели и кнопки связи с водителем.

Среди изготавливаемых для «Мосгортранса» машин 16 автобусов выполнят с дополнительной кабиной для водителя-инструктора. Кабину разместят позади водительского места, она полностью изолирована от салона, оснащена приборной панелью и педалью тормоза.

ГУП «Мосгортранс» – один из крупнейших клиентов «Группы ГАЗ». Транспорт, который поставляют в столицу, изготавливается с применением самых передовых технологий автобусостроения и полностью соответствует современным мировым тенденциям. В салонах новых автобусов также оборудовано специальное место для провоза собаки-поводыря.