РИАМО - 20 мая. По окончании пандемии коронавируса жители страны могут начать переселяться в более развитые регионы РФ, сообщает Газета.ru.

«Учитывая, что главные причины миграции, как правило, экономические, логично предположить, что переезды будут совершаться из территорий с меньшими доходами туда, где они выше», — сказал кандидат социологических наук, научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Салават Абылкаликов.

Он уточнил, что люди будут переезжать в основном в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Калининградскую и Белгородскую области. При выборе места переезда люди обычно отдают предпочтение крупным городским агломерациям.

По его словам, также россияне могут переехать в газо- и нефтедобывающие регионы страны, например, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Абылкаликов подчеркнул, что миграции в стране начнутся по окончании пандемии и кризиса, так как во время экономических спадов жители переселяются менее интенсивно.