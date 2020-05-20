РИАМО - 20 мая. Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО «ГС-Саввино-Спецзастройщик» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ), по этому документу компания может заключать договоры с гражданами при строительстве двух домов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

Два 22-этажных дома – № 307 и № 308 – возводятся в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.

«Два дома рассчитаны на 640 квартир, общей жилой площадью 28 тысяч квадратных метров. В домах предусмотрено девять нежилых помещений площадью 2 тысячи квадратных метров», – сказал глава Главгосстройнадзора региона – главный государственный строительный инспектор Артур Гарибян.

Он добавил, что следить за ходом строительства можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого нужно в фильтрах ввести название жилого комплекса либо застройщика.

В Подмосковье функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Например, застройщик не может быть банкротом или находиться в процедуре ликвидации, он не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.

Также деятельность застройщика не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно быть судимостей и прочее.

За минувшую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию шесть новых жилых домов.