РИАМО - 20 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил преподавательский состав, учащихся и выпускников Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского с юбилеем учебного заведения, передает Газета.ru.

Школа празднует свой 85-летний юбилей. По словам президента, коллектив учреждения может по праву гордиться богатой историей школы. Целые поколения ее выпускников добились профессиональных успехов и внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры.

«И конечно, с глубоким удовлетворением отмечу большой, подвижнический труд педагогов и наставников, вложивших в любимых воспитанников частицу своей души, сумевших привить им искреннюю, беззаветную любовь к избранному делу», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин выразил надежду, что коллектив Центральной музыкальной школы и впредь будет продолжать традиции предшественников и укреплять авторитет образовательного учреждения.

Центральная музыкальная школа Московской консерватории была создана в мае 1935 года. Первым директором ЦМШ стала Ираида Васильева-Шерешевская, ранее возглавлявшая детское отделение консерватории. В состав школы тогда же вошла группа для одаренных детей.