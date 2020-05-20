РИАМО - 20 мая. В Москве ожидается гроза и сильный ветер, автолюбителям посоветовали быть осторожными на дрогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Ждем грозу, дождь и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду до конца дня. Будьте осторожны, если планировали поездки на вечер. По возможности - оставайтесь дома», - говорится в сообщении.

В городе из-за грозы, дождя и сильного ветра объявили экстренное предупреждение.

Грозы сильно ухудшают видимость на дорогах. А вспышки молний могут ослепить водителя и тем самым спровоцировать дорожную аварию.