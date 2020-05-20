РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Коллектив «Театр танца «Летать» Котельников получил звание лауреата III степени всероссийского хореографического конкурса «Контрасты», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Образцовый коллектив «Театр танца «Летать» принял участие во всероссийском конкурсе хореографического творчества «Контрасты», который прошел в режиме онлайн.

«Жюри на протяжении нескольких дней просматривали, анализировали и давали подробные рекомендации участникам конкурса по каждому номеру. Театр танца представил профессионалам композиции «Бегемотик» и «Любовь живет три года», которые получили звание лауреатов III степени», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте культурного комплекса «Котельники», театр танца «Летать» - это не просто обучение танцу, это создание пластических спектаклей, миниатюр, сюжетных номеров. Занятия проходят по таким направлениям, как классический танец, народный танец, современный танец, эстрадный танец и акробатика.