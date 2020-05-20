РИАМО - 20 мая. Более 300 пожаров произошло в Москве за три недели мая, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года, за это время было спасено 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Снижение числа пожаров стало возможным благодаря планомерной профилактической работе столичного главка МЧС и всех органов исполнительной власти. Но, несмотря на общее снижение количества пожаров, лидируют пожары, произошедшие в жилом секторе», - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по городу продолжает активную профилактическую работу. Сотрудниками надзорных органов совместно с представителями органов исполнительной власти в этом месяце уже проведено порядка 1,5 тысяч рейдов по частному жилому сектору и 5 тысяч в неэксплуатируемых зданиях, более 8,5 тысяч обходов мест жительства социально неадаптированных граждан.

Во время обходов сотрудниками столичного МЧС проведено свыше 30 тысяч инструктажей с охватом порядка 65 тысяч человек.

При проведении профилактических мероприятий сотрудники надзорных органов соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Активно применяются и дистанционные методы доведения жизненно важных правил. Вебинары, семинары, уроки, родительские собрания на противопожарную тематику проводятся в режиме онлайн. Общее число участников превысило 30 тысяч человек.

Пожары чаще всего происходят из-за неосторожного обращения с огнем, неисправности электрооборудования, а также из-за неосторожности при курении, в том числе, на балконах. Часто балконы квартир загромождены вещами и лишними в доме предметами, которые легко воспламеняются в результате попадания на них непотушенных окурков, брошенных жильцами, проживающими на вышележащих этажах.