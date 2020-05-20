РИАМО - 20 мая. В столице объявлено экстренное предупреждение по непогоде, до 23:00 в среду в городе местами ожидаются усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, а также дождь и гроза, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - говорится в сообщении.

Москвичей предупредили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Также в связи с прогнозируемым сильным ветром рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, если непогода застанет на улице. Кроме того, нужно парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Нужно быть внимательными и осторожными, также нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.