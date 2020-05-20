Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Южнопортовой улице в Москве, после чего скрылся с места происшествия. Ранены трое человек.
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать стрелка.
|Температура
|+7˚C … +9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 5 м/с
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|В 5 м/с
Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Южнопортовой улице в Москве, после чего скрылся с места происшествия. Ранены трое человек.
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать стрелка.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии