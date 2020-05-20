РИАМО - 20 мая. Сотрудники эконадзора возбудили дело по обращению жителей поселка Софрино Пушкинского городского округа, граждане пожаловались на систематическое сжигание отходов в ночное время на территории бывшего кирпичного завода, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По предварительной информации, неустановленные лица в одном из помещений заброшенного завода организовали производство угля для приготовления шашлыка <…> Они установили печи, в которых сжигаются отходы. Готовый уголь здесь же фасовался в бумажные мешки. Производство сопровождается выбросами дыма, который доставляет неудобства жителям поселка», – говорится в сообщении.

После завершения режима самоизоляции специалисты Минэкологии проведут административное расследование.

Если подтвердится факт нарушения, организаторам производства грозит крупный штраф по статье 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»).