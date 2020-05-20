РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. Через месяц завершить строительство нового детского сада на улице Дружбы в Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ход работы проверили вице-губернатор Московской области Игорь Тресков и глава городского округа Александр Двойных.

«Бригады работают в строгом соответствии с мерами безопасности. Сейчас в здании идет чистовая отделка помещений и благоустраивается прилегающая территория. Вышли на финишную прямую. Строительные работы планируется завершить через месяц», - говорится в сообщении.

Данный садик рассчитан на 190 мест. Кроме игровых и спальных комнат, в новом трехэтажном здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, классы для занятий творчеством, методический и медицинский кабинеты. На прилегающей территории установят спортивные и игровые площадки, теневые навесы.

Новый детский сад будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.