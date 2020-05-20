РИАМО - 20 мая. В Московской области в связи с холодными погодными условиями по поручению губернатора региона Андрея Воробьева возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до нуля градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Губернатор поручил подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления из-за холодов, которые стали причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов. Тепло вновь начало поступать в весь жилой фонд всех округов. Несмотря на то, что в ряде округов отопление запущено на отдельные дома и социальные объекты, в том числе объекты здравоохранения и детские сады, тепло придет во все дома и квартиры.

Для запуска системы отопления котельным нужно также некоторое время на наполнение системы. В связи с этим при наличии жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут в ручном режиме осуществлять в срочном порядке запуск систем центрального отопления на жилом многоквартирном фонде и в действующих социальных объектах.

Также всем службам поручено обеспечить стабильную работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы.

В случае отключения от основных источников электропитания объектов жилищно-коммунального назначения будет возможно задействовать резервные источники.

Теплоснабжение в Подмосковье будет прекращено, когда теплая погода восстановится.