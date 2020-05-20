РИАМО - 20 мая. В столице планируют завершить строительство участка Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, работы по строительству возобновлены, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время работы возобновлены в полном объеме, ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что работы возобновлены в полном объеме и ведутся в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями.

Планируется построить и реконструировать более 4,6 километра дорог. Проект предусматривает реконструкцию сети улиц районного значения: 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, Проектируемого проезда №1564А, Ботанической и Гостиничной улиц, а также Гостиничного проезда. Планируется новое строительство участка Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода.

Также собираются реконструировать Сусоколовский путепровод через МЦК, круговое пересечение на Сигнальном проезде, съезд с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда организуют двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На пути следования общественного транспорта обустроят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.