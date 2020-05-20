РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1 245 случаев Covid-19, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за сутки 24 новых случая коронавируса. Всего в округе 1 245 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 202 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили три случая за сутки, всего в муниципалитете 311 заразившихся.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 903 случая Covid-19, за весь период пандемии коронавируса выявлен 30091 случай инфицирования.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.