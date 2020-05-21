РИАМО - 21 мая. Онлайн-игрой отметят полугодие со дня запуска Московских центральных диаметров в четверг в 18:00 на официальной странице МЦД в Instagram, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участники должны будут ответить на вопросы о диаметрах, железной дороге и московском транспорте.

«Игра пройдет в шесть раундов. Ведущий квиза в прямом эфире задаст вопросы, а у игроков будет минута, чтобы обсудить ответ в мессенджерах с другими членами команды. Ответ игроки смогут занести в специальную форму на сайте», — говорится в сообщении.

Три команды, давшие наибольшее количество правильных ответов, получат в подарок тематические карты «Тройка» и сувениры МЦД.

Принять участие могут зарегистрированные команды до пяти человек. Регистрация доступна до 10:00 21 мая по ссылке.

С 19 марта павильон МЦД перешел в режим онлайн-работы. За это время в сети Instagram в онлайн-мероприятиях проекта МЦД приняли участие около 20 тысяч человек.