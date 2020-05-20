РИАМО - 20 мая. Согласно данным исследования международного рейтингового агентства Moody's, из-за пандемии коронавирусной инфекции в России ускорится внутренняя миграции, передает ТАСС.
Эксперты полагают, что менее экономически развитые российские регионы столкнутся с ускорением оттока населения. Граждане будут переезжать в более развитые регионы. Всего Moody's рейтингует 13 регионов России, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
«Значительный экономический спад в России (Baa3 стабильный) в результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет», - говорится в сообщении.
По мнению специалистов рейтингового агентства, большая часть трудоспособного населения рейтингуемых регионов переедет в более крупные экономические центры, так как те будут восстанавливаться быстрее, что уже демонстрировалось после кризиса 2014-2015 годов.
Доходы граждан и налоговые отчисления от малого бизнеса упадут в регионах, где будут наблюдаться миграционные оттоки.
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20 МАЯ
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