РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. До конца мая министерство жилищной политики Московской области планирует провести день открытых в формате видеоконференцсвязи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Это связано с введенными ограничительными мерами в Подмосковье в условиях самоизоляции. На данный момент принимаются заявки на участие. Телефон для записи – 8(498)602-16-00, добавочный — 47929», - говорится в сообщении.

Все участники получат подробные консультации через ВКС по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории региона.