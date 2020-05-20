РИАМО - 20 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил результаты проделанной работы по благоустройству общественных пространств в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Здесь большая программа реализуется по благоустройству. Мы ее несколько лет назад начали. Уже город не узнать и очень важно, чтобы сюда пришел бизнес. Общаемся с бизнесменами, которые выкупают эти старые разрушенные избы, облагораживают их, реставрируют, занимаются реновацией, открывают кафе, рестораны, гостиницы, создают рабочие места. Для нас это стратегически важно, в том числе в таком прекрасном и живописном месте на юге Московской области», - сказал Воробьев.

В 2018 и 2020 годах Зарайск становился победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Победивший в конкурсе проект по благоустройству площади вблизи старинных Торговых рядов, которые являлись общественно значимым местом на протяжении веков, был реализован в Зарайске в 2019 году. В его рамках появились тротуары, детские площадки, малые архитектурные формы, новое уличное освещение. Площадь Революции и Красноармейская улица превратились в оживленное общественное пространство.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Создание комфортной городской среды» выполнили работы в рамках первого этапа благоустройства парка «Беспятовская роща». Там провели озеленение, сделали тропиночную сеть, места отдыха, поставили лавочки, урны, освещение, смонтировали новые детские игровые площадки.

«Я здесь родился, решил в этой части города открыть кафе. Здесь абсолютно ничего не было, потом, когда улицу сделали, все стало возрождаться. После инвесторы начали выкупать дома, строить гостиницы. Думаю, все это ведет именно к развитию», - сказал предприниматель, занимающийся ресторанным бизнесом, Сурен Михаелян.

В этом году в Зарайске планируют завершить первый этап благоустройства набережной реки Осетр в рамках второго проекта-победителя. В городе обустроят пляжную зону, установят детский игровой комплекс, сделают спортивные и смотровые площадки, пирсы, лодочную станцию, археологический арт-объект.

«Концепция благоустройства набережной реки Осетр ориентирована на сохранение естественности ландшафта и его растительности. Главный лейтмотив реорганизации прибрежной местности - не утратить историческую панораму, которая открывается с противоположного берега, при максимальном акцентировании ключевых видовых зон», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.