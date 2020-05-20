РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. С этой недели в Люберцах начали работать промышленные предприятия, возобновились работы на объектах ЖКХ, бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы с 18 мая запустились порядка 1,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса – это более 10 тысяч человек. Всего в период пандемии в Люберцах осуществляют свою деятельность около 3,6 тысячи малых и средних предприятий и 13 крупных организаций промышленности и науки. Всего более 27 тысяч человек», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что во всех организациях в обязательном порядке выполняются предписания Роспотребнадзора в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. За неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм следит стюард: он измеряет температуру тела сотрудников, следит за соблюдением социальной дистанции, наличием средств индивидуальной защиты, перчаток, санитайзеров.

«Наша главная задача – обеспечить бесперебойную работу предприятий в условиях пандемии коронавируса и оказать им максимальную поддержку», – подчеркнул Ружицкий.

Текстовая трансляция

20 МАЯ

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