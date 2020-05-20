РИАМО - 20 мая. Титулованная спортсменка из подмосковного Реутова Людмила Колобанова приняла участие в виртуальном чемпионате по бегу эстонского города Тарту, не покидая стен квартиры, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«75-летняя реутовчанка продолжает удивлять своих поклонников новыми спортивными рекордами и достижениями даже в период самоизоляции. Накануне Людмила Колобанова пробежала дистанцию длиной 24 километра в рамках онлайн-забега. Вместо привычной трассы она преодолела заданное расстояние на беговой дорожке, которую несколько недель назад почетной жительнице города преподнесли сотрудники группы управляющих компаний «Жилсервис», - говорится в сообщении.

Главным требованием организаторов и жюри марафона было предоставление видео всего процесса домашнего забега. За участие Колобанову наградили дипломом и памятной медалью, которые отправили в Реутов почтой из Эстонии. Вместе с жительницей подмосковного города одновременно бежали еще 18 спортсменов.

Из-за риска заражения новой коронавирусной инфекцией Колобанова соблюдает режим самоизоляции. Волонтеры приносят ей продукты и необходимые лекарства на дом. В свободное время знаменитая реутовчанка занимается шитьем.

За плечами у 75-летней спортсменки 232 лыжных марафона и 189 забегов. После снятия ограничительных мер она планирует продолжить принимать участие во всех значимых событиях культурной, спортивной и общественно-политической жизни города.

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20 МАЯ

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