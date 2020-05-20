РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Пожарные подмосковного Подольска проводят регулярную санобработку боевой одежды и спецтехники для борьбы с распространением коронавируса, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске принимаются максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, осуществляется комплекс профилактических мероприятий, в том числе и санитарно-эпидемиологических.

«Так, дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона находятся на дежурстве круглосуточно. Особое внимание уделяется санитарной обработке спецтехники, осуществляющей выезды на пожары и происшествия. Кроме того, ведется своевременная санитарная обработка боевой одежды личного состава с использованием средств по дезинфекции», - говорится в сообщении.

Принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности личного состава и защиту жителей округа.