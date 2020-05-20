РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Жители Люберец могут узнать больше о самом современном и впечатляющем квартале Москвы на бесплатной онлайн-экскурсии «Удивительное путешествие в историю «Москвы-Сити», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Смотровая площадка PANORAMA360 приглашает люберчан ближе познакомиться с атмосферой и историей «Москвы-Сити».

«В формате Zoom-конференции гид расскажет зрителям о том, как живут знаменитые столичные небоскребы. Жители Люберец виртуальным образом поднимутся на высоту птичьего полета, где расположена площадка PANORAMA360, и смогут узнать занимательные факты из недолгой, но очень насыщенной истории квартала. Например, о том, какие из небоскребов «Москвы-Сити» снимались в кино, какую башню называют призраком и каким квартал выглядел на первоначальном плане», - говорится в сообщении.

Даты ближайших экскурсий: 22 мая в 12:00 и 24 мая в 14:00.