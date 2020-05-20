РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1533 случаях, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 903 новых случая заболевания коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1533», - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 мая, в горокруге насчитывалось 1498 случая заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 30091 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 285 заболевших. Выздоровели и выписались 3897 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.