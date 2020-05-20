РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В Домодедове за минувшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 700 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 903 новых случая заражения коронавирусом.

«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово 700 (+23)», - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 30091. Скончались 285 заболевших. Выздоровели и выписались 3897 человек.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маски.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.